Alors que l'on attend ce soir le délibéré de la Cour d'appel de Caen dans le dossier du site d'enfouissement de GDE à Nonant le Pin, un camion a voulu entrer sur le site par une petit route située à l'arrière de celui-ci.



Il s'agit d'un camion de 26 tonnes, selon les dires de son chauffeur, et qui transportait un tractopelle.

Il a emprunté une route interdite aux plus de 9 tonnes et surtout, il a franchi un petit pont sur la ligne Sncf Paris/Granville. Un pont qui servait habituellement de passage pour les vaches, expliquent les opposants , et sur lequel GDE à arrasé les trottoirs pour que ses camions puissent passer.

Rapidement, le camion a été bloqué sur place par les anti GDE. Laurent Seignol, du « Front de résistance de l'Orne » :

Les anti-GDE bloquent un camion à l'arrière du site de Nonant-le-Pin Impossible de lire le son.

Les gendarmes sont alors arrivés. Un huissier est venu dresser un constat à la demande des anti-GDE, qui sont allés porter plainte à la gendarmerie de Gacé, pour « mise en danger de la vie d'autrui ».

Sauf que quand le camion a voulu repartir et re-franchir le pont, les anti GDE l'en on empêché.

Ce milieu d'après-midi, il était toujours retenue sur place et les anti-GDE de prévenir: tous les camions qui passeront par là, seront désormais, eux aussi bloqués.