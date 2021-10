Medi s'est fait rare et discret ces derniers temps. Actuellement en pleine préparation de son second album Medi compte faire de l'année 2014 son grand retour.

En effet, Medi sera en concert au Nouveau Casino le 4 février prochain, et dévoilera dans quelques semaines son second opus qu’il a décidé de porter avec le single "One Is Not Enough". Dévoilé depuis le 6 janvier découvrez ce mardi soir le nouveau single de Medi dans 100% Ouest à partir de 20h00 avec Ilias sur Tendance Ouest.