Quelques jours avant Noël, des salariés de l'UNA 50 et la CFDT alertaient : la situation financière de l'association d'aide à domicile avait conduit ses dirigeants à se déclarer en cessation de paiement, les salaires de décembre seraient versés avec plusieurs jours de retard.

L'UNA 50 a été créée il y a un an, fusion de 5 associations manchoises du secteur de l'aide et du maintien à domicile. A sa création, son capital propre était en déficit de 550 000 euros. Aujourd'hui le déficit cumulé s'élève à 750 000 euros. L'association emploie 530 personnes, pour la majorité à temps partiel, sur Cherbourg, Granville, Coutances et Avranches.

Salaires dans une dizaine de jours

Lundi 6 janvier, le dossier était examiné au tribunal de Coutances qui a placé l'UNA 50 en redressement judiciaire, à la demande des dirigeants de l'association. "Cette décision va permettre de geler les dettes, de repartir sur des bases saines" indique le président de l'UNA Manche, Dominique Robbine. "Les fiches de paie sont prêtes, les salaires vont pouvoir être versés grâce au fond de garantie de versement des salaires. Nous espérons que les salariés pourront les toucher dans un dizaine de jours".

Les dirigeants attendent désormais la future loi de dépendance, prévue pour 2015. Ils doivent aussi rencontrer le Conseil général de la Manche, principal financeur de l'UNA 50, dans les prochains jours. La CFDT demande toujours la tenue d'une table ronde avec tous les financeurs de l'association.

BONUS AUDIO : écoutez Dominique Robbine, président de l'UNA 50