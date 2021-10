Coupe de France de football : Malherbe hérite d'Ajaccio (Ligue 1)

Seul club professionnel de Basse-Normandie et seul club encore en lice dans la compétition, le Stade Malherbe de Caen aurait pu espérer meilleur tirage qu'un déplacement en Corse pour affronter l'AC Ajaccio, club de ligue 1.

Le tombeur de l'US Avranches affrontera également un club Corse, l'autre ligue 1 de l'île de beauté et sa nouvelle recrue, le sporting club de Bastia.

L'intégralité des 16 rencontres de ces 16èmes :



RC Lens (L2) - SC Bastia (L1)

Iris Club Croix Football (CFA2) - LOSC (L1)

CA Bastia (L2) - Niort (L2)

Brest (L2) ou Paris SG (L1) - Montpellier-Hérault (L1)

Moulins AS (CFA) - Toulouse (L1)

Angers SCO (L2) - Sochaux (L1)

Balagne Ile Rousse (CFA2) - Girondins de Bordeaux (L1)

Chasselay MDA (CFA) - AS Monaco (L1)

Yzeure AS (CFA) - Olympique Lyonnais (L1)

Olympique Marseille (L1) - OGC Nice (L1)

Boulogne USCO (National) - Stade Rennais (L1)

AC Ajaccio (L1) - SM Caen (L2)

Sète FC 34 (CFA2) - Jura Sud Foot (CFA) ou Créteil US (L2)

AS Cannes (CFA) - Plabennec Stade (CFA) ou Plabennec Stade (CFA) - AS Saint-Etienne (L1)

AJ Auxerre (L2) - Dijon FCO (L2)

Concarneau US (CFA) - EA Guingamp (L1)