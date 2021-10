Coupe de France : l'US Avranches frôle l'exploit !

Réécoutez la page spéciale Avranches-Lens dans l'émission Tendance Sports de ce dimanche 5 janvier. Au menu, les réactions de Richard Déziré (entraîneur), Gilbert Guérin (président), Miguel Ferreira (Club des supporters) et Tony Théault (milieu de terrain) côté Avranchinais... Un match qui restera longtemps dans les mémoires tant les Sud-Manchois sont passés à un souffle de l'exploit. Revivez également les 4 buts dans les conditions du direct avec Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé aux commentaires !

Le SM Caen de son côté, a parfaitement géré son voyage dans l'Est, à Pontarlier en l'emportant 3-1. Retrouvez le debrief de la rencontre et les projections de Pascal Théault et Christophe Duboscq sur la seconde partie de saison des Malherbistes :