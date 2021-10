Vos idées de sorties du week-end du 4 et 5 janvier

MANCHE



La galette des rois fait son grand retour pour l'épiphanie,comme chaque premier dimanche de janvier. Il y a la traditionnelle galette à la frangipane mais également celle à la pomme. Vous pouvez également en faire au chocolat, tout dépend de ce que vous préférez. Retrouvez plus d'infos sur la galette des rois faite maison sur tendanceouest.com



Ce samedi, Tendance Ouest se mobilise pour vous faire vivre en direct et en intégralité les 32ème de finale de la coupe de France entre l'US Avranches Mont-Saint-Michel et le RC Lens au stade Fenouillère d'Avranches. Un événement entre le club normand en CFA et le club nordiste de ligue 2. RDV dès 11h45 sur notre antenne avec Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé pour suivre la rencontre. Coup d'envoi à 12h au stade René Fenouillère.



CALVADOS



Le comité de jumelage Italien Arromanches-Dongo vous invite à célébrer la Befana (épiphanie Italienne) ce dimanche à partir de 15h à la salle des fêtes d’Arromanches. La légende raconte qu’une gentille sorcière appelée Befana distribuait des cadeaux aux petits enfants. Durant cet après-midi récréative, les enfants écouteront cette fameuse légende de la Befana. La gentille sorcière distribuera ensuite des cadeaux aux enfants de moins de 12 ans accompagnés. Puis tout le monde chantera et dansera. Goûter avec dégustation du gâteau traditionnel : Le Panetone. C'est dimanche à Arromanches à 15h.



Ron "Bumblefoot" Thal, leader guitariste des Guns N' Roses, sera à Caen à l'Orient Express ce samedi ! Il viendra pour une master class suivie d'un concert le soir même.

Une séance de dédicaces est prévue à 14h30 chez Lordel Music. Puis à 16h, la master class et le concert commence à 21h. L'entrée est de 3€.



Noël est déjà loin et les fêtes se sont achevées, mais il reste encore à Caen une ambiance de fin d’année. Profitez-en jusqu’à dimanche. Place du théâtre, la patinoire est encore là ! C’est aussi le cas du spectacle d’illumination “Une toute petite histoire de la lumière”, à l’Hôtel de Ville. L’expo “Un Noël fantastique chez les Noé” est toujours à l’affiche du Parc des expositions. Au cinéma Lux, le festival Enfants des cinés poursuit sa programmation.



Le cirque Borsberg ne s’arrête plus. Le plus normand des cirques poursuit ses représentations traditionnelles de fin d’année avec son spectacle “Sensations”. Ce samedi à 16h et ce dimanche à 11h et 16h au complexe Mendès-France, à Ifs.



Ce samedi, les causeries gourmandes reviennent au château Guillaume le conquérant à Falaise. Découvrez les pâtisseries du Moyen-âge ! Deux pâtissières spécialistes des gourmandises de l'époque vous présenteront ces mets aux saveurs étonnantes, souvent bien épicées accompagnées de vin chaud à consommer avec modération. C'est de 10h à 18h. L'entrée est au tarif habituel, plus d'infos sur www.chateau-guillaume-leconquerant.fr



ORNE



Dimanche, le Tinchebray cyclo vous invite pour une grande randonnée VTT à Monsecret au profit du téléthon ! RDV dimanche matin dès 8h30 au kiosque de Montsecret pour vous inscrire.



Jusqu'au dimanche 5 janvier, la Patinoire sous la Coupole vous accueille à la Halle au Blé d'Alençon. C'est ouvert de 14h à 19h ce samedi après-midi et ce dimanche.