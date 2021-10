A Cairon, un foyer pour adultes handicapés vieillissants

Après l’ouverture d’un premier site à la Grâce-de-Dieu en 2012, un second verra le jour au nord ouest de la capitale régionale, à Cairon. “Il permettra l’accueil de 36 personnes, âgées de 50 à 70 ans”, explique Laure Letenneur, la future directrice. “Il s’agit surtout d’apporter une réponse à des adultes qui ne sont plus en mesure d’assurer une activité professionnelle et qui sont pour autant trop jeunes pour intégrer une maison de retraite”.

Deux chambres d’accueil temporaire

Initié par l’Association des parents et amis d’enfants inadaptés (APAEI), soutenu par le Conseil général du Calvados, le FOA de Cairon doit ouvrir ses portes au coeur de la nouvelle zone pavillonnaire “Les Écureuils”. Chaque adulte hébergé disposera d’un studio composé d’une chambre et de ses propres sanitaires. “C’est un établissement de vie. Les occupants partageront la salle de restauration et les salles d’activités de maintien de l’autonomie”, précise Laure Letenneur. Deux chambres d’accueil temporaire, destinées au même public mais ayant un besoin ponctuel (lorsque les familles demandent un relais pour souffler ou lors de l’hospitalisation d’un proche par exemple) verront aussi le jour dans l’établissement.

Coût total du chantier : 4 822 000 €. Et aucune inquiétude sur le remplissage du FOA : “Les places seront toutes déjà pourvues à l’ouverture et la liste d’attente est au moins aussi longue !”, assure la future directrice. Signe, s’il en est besoin, du réel besoin de ce type d’hébergement dans l’agglomération.