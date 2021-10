Cyclone Bejisa, un normand témoigne sur Tendance Ouest

Des vents atteignant les 200km/h et des vagues de 10 mètres étaient annoncés. Les premiers blessés ont été déploré un grave et sept

légers. Les premiers dégâts matériels également, outre les arbres et les toitures arrachés, quelque 100.000 foyers été privés d'électricité ce jeudi soir. Jean Marc, enseignant d'économie sur l'île, originaire de la région témoignait de la situation dans le journal de 18H, ce jeudi 2 janvier.

Jean marc Reunion Impossible de lire le son.