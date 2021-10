Un peu après 1 heure du matin, alors qu'elle circulait seule à bord entre Amfreville-la-Mivoie et le Mesnil-Esnard, cette jeune conductrice a perdu le contrôle de la voiture, qui a fini sa course contre un arbre. Désincarcérée et gravement blessée, elle a été transportée en urgence au CHU de Rouen, où elle est finalement décédée peu après.