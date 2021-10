2014 : les prémonitions de notre vraie-fausse voyante à Caen

Que vous inspire la nouvelle année ?

“L’année 2014 sera une année liée au chiffre 7, en deux phases. La remise en cause sera à l’ordre du jour au premier semestre, ce qui pourrait entraîner des réactions violentes au second. Pour le président Hollande, une ombre noire continuera de planer au-dessus de sa tête. A Caen, triomphants ou perdants aux municipales de mars, les candidats changeront de points de vue. Monsieur Duron se mettra à la géographie, madame de la Provôté échangera sa raquette de tennis pour un maillet de polo à l’occasion des Jeux équestres mondiaux, monsieur Chapron deviendra bénévole à France terre d’asile, monsieur Bruneau abandonnera son écureuil et monsieur L’Orphelin troquera son vélo pour un 4x4. En juin, le maire de Caen sera amené à côtoyer les puissants de la planète comme le patron de Coca-Cola. L’occasion peut-être de dégoter d’importants contrats, afin de doper l’industrie moribonde du Calvados. Le tourisme générera beaucoup d’emplois.”

2014 sera-t-elle favorable aux Caennais ?

“14 c’est surtout l’année du Calvados. Ce n’est pas un hasard s’il y a autant d’événements à l’agenda dans le département. Les Caennais eux, arrêteront d’être incrédules face aux mensonges et aux belles paroles. Ils souhaiteront y voir plus clair sur la hausse de leurs impôts qu’ils soient liés à la ville, à l’agglo, au département ou à la région. De nombreuses perturbations sur le périphérique de Caen seront à prévoir. La circulation en ville affichera « noire » en juin et en septembre. Elle pourrait également être perturbée par des événements climatiques, notamment en février avec une vague de froid qui provoquera quelques coupures de courant. Côté économique, les projets de centre commerciaux à Blainville et à Fleury autour d’Ikéa devraient être relancés.”

Vous devez bien avoir quelques bonnes nouvelles...

“Face à ces difficultés, la solidarité va se développer. Les cafés suspendus seront en plein essor, les exclus n’hésiteront plus à pousser la porte des boutiques proposant tout produit suspendu. Une bonne nouvelle aussi du côté des recherches médicales sur Alzheimer, au deuxième trimestre, grâce au laboratoire de l’Inserm installé au CHU...

Et dans les domaines artistiques et sportifs ?

“Côté musique, 2014 sera encore une année favorable pour la création caennaise. Le 14 février prochain, le tremplin AÖC organisé sur la scène du Cargö devrait consacrer Kiinshasa devant Portier Dean, Two Bunnies in Love et The Slaughter House Brothers. Un nouveau projet musical made in Caen devrait faire bouger les dance floors en France. Je vois bien Superpoze en ce moment sur son Nuage, donnant vie au projet. Le Caen Basket Calvados continuera de gagner le cœur des amateurs de sport à Caen, alors que le stade Michel d’Ornano se videra. Ce sera l’année du cheval, sur la scène des jeux équestres mondiaux, comme dans les assiettes. Un chef caennais pourrait en profiter pour conserver une étoile au Michelin.”