Jérôme Rothen, sans club depuis qu'il a quitté Caen il y a un peu plus de deux mois, a pris sa décision : le footballeur de 35 ans a indiqué qu'il arrêtait sa carrière sur les terrains et souhaitait la poursuivre en tant que consultant à la télévision. Il avait été découvert par le Stade Malherbe en 1994 et a porté le maillot de l'équipe de France à treize reprises.