Duclair, près de Rouen : la charcuterie directement à la ferme

A Sainte-Marguerite-sur-Duclair, vaches, cochons et bientôt volailles, remplissent les étals du magasin, à l’entrée de l’exploitation.

Et voilà les volailles

En quelques années, “Charcuterie à la ferme” a séduit une belle clientèle d’habitués. “Nous avions du mal à satisfaire la demande en porc, donc nous nous sommes lancés dans la viande de bœuf... et maintenant dans le poulet”, explique Gilles Servais-Picord. Il n’y a pas de mystère : la filière agricole courte et locale et les produits artisanaux de qualité ont le vent en poupe. A tel point que “Charcuterie à la ferme” vient d’obtenir une aide de 34 000 € de la Crea pour construire ses poulaillers. La société emploie deux exploitants agricoles, quatre charcutiers, deux bouchers et plusieurs vendeurs les vendredi et samedi, jours d’ouverture du magasin. Tout un monde !

Pratique. 280, route de Saint Wandrille, à Ste-Marguerite-sur-Duclair. Tél. 02 35 37 99 61. Infos sur www.charcuterie-a-la-ferme.com