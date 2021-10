Moelle osseuse : un registre de donneurs à enrichir en Basse-Normandie

“La moelle osseuse permet la fabrication des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes... Elle est présente dans nos os. Une greffe peut être nécessaire à des patients atteints d’une maladie du sang ou de certaines pathologies cancéreuses. Il s’agit de renouveler leur moelle.”

“Ce donneur m’a sauvé la vie”

C’est une leucémie rare qui a été diagnostiquée chez Aurélie Letort, alors qu’elle était enceinte. La jeune femme a découvert à cette occasion que deux individus n’ont qu’une chance sur un million d’être compatibles. Un peu plus entre les membres d’une même fratrie. Mais dans son entourage, aucune concordance n’est décelée. “Il a fallu chercher dans le registre des donneurs”, explique-t-elle. “Ce donneur m’a sauvé la vie. Je pense à lui tous les jours. C’est un don magnifique”.

Malheureusement, tout le monde n’a pas la chance de cette jeune maman. En Basse-Normandie, seulement 4 000 personnes sont inscrites sur le registre. “C’est trop peu. Il nous faut l’enrichir”, souligne le Dr Lefèvre. “Il faut avoir entre 18 et 50 ans. L’inscription se fait après un simple entretien médical”. Basé sur le même principe de bénévolat, de générosité et d’anonymat que le don du sang, le don de moelle osseuse impose une hospitalisation de 24h. “Souvent, on prélève dans l’os de la hanche, sous anesthésie générale. En matière de douleur, les donneurs disent que ça n’est pas pire qu’une grippe”.



Pratique. Pour s’inscrire sur le registre des donneurs, rendez-vous sur www.dondemoelleosseuse.fr.

> Bonus audio. Le témoignage d'Aurélie Letort.