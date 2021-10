Tables rouennaises : Le Tyrol, un brin désuet, mais très attachant 

Il y a un faux côté chalet démodé ou auberge alsacienne dans cette brasserie fréquentée de la rue de la Champmeslé, à Rouen. A midi, la grande salle et sa mezzanine sont souvent pleines et une ambiance chaleureuse les parcourt. On est venu chercher un bon petit plat de midi, servi rapidement. C’est ce que l’on a trouvé. Les tarifs sont plutôt attractifs : comptez 8,30 € pour un plat du jour, 11,40 € pour la formule du jour (entrée-plat du jour ou plat du jour-dessert) ou 13,90 € pour la formule complète. Les plus gourmands opteront pour la formule Tyrol à 19,90 € (tout à la carte).

Chiffonade réussie

Ce jour-là, en plat du jour, le chef propose une chiffonade de bœuf servi avec un riz blanc. Le plat est simple et familial, je suis pleinement séduit par la proposition. La viande est tendre, cuisinée avec finesse, sa sauce apporte un véritable “plus” au plat et le riz s’avère très bien cuit. Des notions essentielles qui sont, ici, respectées. Quand une brasserie fait bien son travail, il faut le reconnaître. En dessert, je m’oriente vers le crumble, servi comme souvent dans un ramequin. Encore une fois, voilà une valeur sûre maîtrisée, une pâte croustillante et bien dosée et un mélange pas trop sucré (ce que l’on peut reprocher aux crumbles habituels). Pour être bref et en quatre mots: je me suis régalé.

Pratique. Le Tyrol, 36-38, rue de la Champmeslé, à Rouen. Tél. 02 35 65 02 61.