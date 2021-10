Vous avez sans doute déjà reçu un de ces mails qui circulent sur Internet, vous proposant d'intégrer dans votre téléphone trois numéros 'ICE”, numéros d'urgence pour les premiers secours en cas de besoin. A Caen, ce genre d'initiatives est porté par une chef d'entreprise, Claudine Bucourt. Elle vient de lancer une idée 'simple à mettre en place, mais qui peut être tout à fait essentielle” : une application premiers secours sur Iphone. Contrairement à la grande majorité de ces petits programmes dont le répertoire compte quelques dizaines de milliers, cette application là est en effet utile.



Son credo : la sécurité

Après la promulgation de la loi instaurant l'obligation de posséder un gilet jaune dans chaque voiture, Claudine Bucourt avait imaginé une gamme de gilets différents. Notamment un gilet “new design” muni de poches pour y ajouter un carton indiquant les contacts d'urgence en cas de besoin, imprimable aujourd'hui depuis le site de sa société, “mongiletjaune.com”. En mai dernier, elle franchit le pas du numérique en proposant, avec le développeur Pierre Le Méteil, cette même carte transposée en programme sur Iphone.



Données de secours

L'application “Premiers secours” affiche sur un écran unique et simple les éléments-clé pour les équipes de pompiers. Elle décline la fiche d'identité de son propriétaire, groupe sanguin, numéros de téléphone à joindre en cas d'urgence et ses éventuelles allergies. Elle indique aussi l'on est favorable à un don d'organes, et donne partout dans le monde le numéro de téléphone adéquat des secours. L'application coûte 0,79 euros et est disponible en six langues. Claudine Bucourt envisage un objectif de 10 000 téléchargements d'ici à deux ans. Et travaille déjà sur un nouveau programme compatible avec la prochaine génération Iphone.



