Les élèves de Sainte-Marie traduisent les lettres du soldat américain

Ils font alors connaissance avec Tim Plunkett. Son père, Jerry, et ses deux oncles, ont combattu aux côtés des Alliés pendant la Seconde guerre mondiale. "Ils sont partis à trois. Ils sont revenus à deux. Jerry a débarqué en Normandie", raconte Agnès Lemetais, documentaliste. "Contre toute attente, Tim a offert aux élèves 400 pages des échanges épistolaires de son père, à l'époque, avec ses grands-parents". Un épais trésor que l'établissement ne veut pas laisser dormir. Une par une, depuis trois ans, les lettres qui décrivent le quotidien du soldat américain sont traduites par les élèves.

Multiples rencontres

"Tim est assez extraordinaire. Quand les élèves rencontrent un problème pour déchiffrer le contenu d'une lettre, car elles sont toutes manuscrites, nous lui envoyons un mail. Dans le quart d'heure qui suit, nous avons sa réponse", explique Agnès Lemetais. L'histoire, née de cette rencontre fortuite, ne s'arrête pas là. Plusieurs rencontres entre les descendants de Jerry Plunkett et les élèves ont déjà eu lieu. Un prochain rendez-vous est prévu à l'occasion du 70e anniversaire du Débarquement. Une visioconférence a aussi été récemment réalisée entre l'ancienne voisine du soldat et les Caennais. "C'est Tim qui l'a retrouvée. Elle est aujourd'hui âgée de 88 ans". L'instant, grave et émouvant, a permis de sceller une amitié durable et surtout, de perpétuer le devoir de mémoire. La traduction des lettres doit elle, encore durer quelques années.