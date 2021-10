Ils volent une épicerie, cagoules en pull-over sur la tête

Deux "pieds nickelés" âgés de 25 et 26 ans ont été interpellés dans la nuit du réveillon de Noël, à 1h20, à Cherbourg. "Par défi", précise le commandant de police, "et fortement alcoolisés", les deux compères ont fabriqué des cagoules en découpant un pull-over, puis se sont armés d'un marteau et d'une hâche.

Vitrine brisée

Une épicierie de Cherbourg a fait les frais de leur ivresse. Après avoir brisé la vitrine, ils ont dérobé de l'alcool et divers objets, avant de rapporter leur butin chez l'un d'entre eux. Quelques minutes plus tard, ils décident de s'attaquer à un autre commerce, brisent 3 rétroviseurs au passage... Mais la police les a interceptés, prévenue par un voisin du premier magasin.

Placés en garde à vue, les deux hommes ont reconnu les faits. Ils ont été remis en liberté en attendant une prochaine convocation devant la justice.