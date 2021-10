Saint-Lô: le basket se mobilise pour Guy-Serge Touali

Alors qu'il travaille à Saint-Lô, qu'il suit actuellement une formation dans la cité-préfecture, qu'il joue dans le club de basket de la ville et qu'il y encadre une équipe de jeunes, il pourrait voir sa situation remise en question et peut-être se voir, à terme, obligé de quitter Saint-Lô et ce alors qu'il est un modèle d'intégration.

La pétition en ligne a déjà recueilli près de 600 signatures. Vous pouvez vous aussi la signer sur petitionduweb.com.

Notez qu'un sursis a été accordé, ce lundi 23 décembre par la préfecture de la Manche. L'Ivoirien pourra donc poursuivre sa vie saint-loise au moins jusqu'au mois de Mars.