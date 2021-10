Ca y est c'est l'été, alors parlons d'un blockbuster qui fleurit particulièrement en cette saison, c'est « l'agence tous risques ».



Aucune équipe ne ressemble à celle de L’Agence Tous Risques. Quatre hommes, hyper qualifiés et autrefois membres respectés d’une unité d’élite de l’armée, sont chargés d’une mission classée top-secret destinée à les piéger, et qui les conduit en prison pour un crime qu’ils n’ont pas commis. Mais la somme de leurs talents leur permet une évasion sans accroc. Devenus des rebelles, ils décident de blanchir leurs noms et de retrouver les vrais coupables.

Un film qui va mettre tout le monde d'accord: les adeptes de la série comme les novices: ce film est particulièrement jouissif! Une comédie d'action qui creuse bien le concept: explosion, bagarres, fusillades et grosse dose d'humour par des acteurs qui ont plaisir à être là. Le scénario est intéressant, et s’intéresse en fait aux prémices de l'agence tous risques puisqu'on assiste à la rencontre de nos 4 héros qui vont devenir la bande que l'on sait.

L'histoire a aussi été modernisée, ce qui n’est pas un mal, puisqu'elle a lieu dans un futur relativement proche.

Le lifting et l'adaptation ont donc été très bien réussis par l'équipe, aussi bien à la réalisation que dans le jeu d'acteurs.

Du concentré de rires et d'adrénaline, servi par barracuda la brute, hannibal le stratège, futé le charmeur et murdoc le cinglé, c'est depuis mercredi au cinéma.