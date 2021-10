Tempête Dirk : conseils de prudence sur les routes

On attend des bourrasques de vent de 90 à 100 km/h dans les terres et de 100 à 120 sur les côtes normandes, dans la nuit de lundi 23 à mardi 24 décembre. Si vous devez prendre la route, Bison Futé apporte des conseils de prudence.

Attention aux déviations

Par vent fort, votre véhicule peut se déporter, notamment lorsque vous passez d’une zone abritée à une zone ventée. Pensez à limiter votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou un attelage sensible aux effets du vent.

Soyez extrêmement vigilants lors du dépassement des poids lourds, ainsi qu’en entrant ou sortant d’une zone abritée (tunnel, forêts, masques végétaux, ponts...).

Ces éléments jouent souvent le rôle de coupe-vent et peuvent vous surprendre lorsqu’ils n’ont plus d’effet. Par ailleurs, la nuit sera peut-être synonyme de chutes d’arbres, de branches, de fils électriques ou d’objets divers.

Phares, essuie-glace, distances allongées



Au vent s'ajoute la pluie, dans notre région. Là encore, adaptez votre vitesse, pensez à la réduire d'au moins 20 km/h sur les portions de routes et autoroutes limitées par temps sec à 130 km/h, et d'au moins 10 km/ sur les autres types de routes.

En plus de la perte d’adhérence, les routes mouillées sont aussi synonymes de visibilité plus faible, encore plus lorsque vous doublez un poids-lourd. Les essuie-glaces doivent fonctionner en marche rapide. Allumez vos feux de croisement (ou "phares") et ventilez l’habitacle de votre véhicule pour éliminez la buée sur les vitres.

Autre bête noire des automobilistes : l'aquaplanage. À vitesse élevée sur une chaussée détrempée, les pneumatiques n’évacuent

plus l’eau correctement. Il se crée alors une fine pellicule d’eau entre la chaussée et le pneumatique, entraînant une perte de contrôle du véhicule. Quand les chaussées sont mouillées l’adhérence est diminuée de moitié; les distances d’arrêt sont multipliées par deux.