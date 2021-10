JS Cherbourg - Le bilan à la trêve : "On est dans les clous"

A une journée de la fin de la première phase du championnat, avant la trêve des confiseurs, Sébastien Leriche, le coach de la JSC, a fait le bilan de cette fin 2013 avec Sylvain Letouzé dans Tendance Sports, dimanche 22 décembre.

La JS Cherbourg, avec 8 victoires pour seulement 2 défaites dont l'une face au leader Saran, se place avant la trêve en deuxième position du championnat de N1M. "Par rapport à nos ambitions qui étaient de jouer le haut de tableau et de se mêler à la lutte, nous sommes dans les clous. On savoure nos fêtes bien au chaud, même si la défaite face à Rennes lors du dernier match vient ternir le tableau, mais il faut surtout retenir le beau début de saison et tout ce qui arrive" juge le coach.

S'il concède que Saran et Cherbourg "les deux favoris" sont "en place", Sébastien Leriche estime qu'il serait piégeux de ne penser qu'à ce duel. "Il ne faut pas oublier les équipes derrière nous. La Créa Oissel qui est 3e, mais aussi Gonfreville qui va récupérer des joueurs blessés pendant la première partie de saison".

Ecoutez l'interview de Sébastien Leriche :

Saran et Cherbourg, deux équipes que Thomas Lamora, le président du Caen HB voit rester en haut du podium. Lui aussi s'est exprimé sur le sujet dans Tendance Sports, après la fin de parcours de Caen en Coupe de France, dimanche, face à Chartres (25-35) :