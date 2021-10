La gare de Mézidon-Canon est la quatrième de Basse-Normandie en terme de fréquentation pour les Trains express régionaux (TER) avec 3 315 montées par semaine.

Une passerelle côté Paris avec accès par escaliers métalliques doit voir le jour et trois ascenseurs sur chacun des quais doivent être installés.

Chaque quai doit aussi être réhaussé.

Les travaux devraient durer près d’un an et seront financés pour 25 % par Réseau Ferré de France (RFF) et 75 % par le Conseil régional.