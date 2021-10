Tempête, le Calvados, la Manche et l'Orne en alerte orange

Retrouvez l'intégralité du bulletin d'alerte de Météo France (bulletin du lundi 23 décembre à 6h00).

Type de phénomène



Vent et Vagues-submersion.

Début d'évènement prévu le lundi 23 décembre 2013 à 14h00

Fin de phénomène prévue le mardi 24 décembre 2013 à 12h00

Localisation



Début de suivi pour :

Ille-et-Vilaine (35), Manche (50), Calvados (14), Orne (61), Seine-Maritime (76), Eure (27), Loire-Atlantique (44) et Mayenne (53).

Maintien de suivi pour :

Finistère (29), Côtes-d'Armor (22) et Morbihan (56).

Fin de suivi pour :

Aucun département

Description



Qualification du phénomène :

Perturbation tempétueuse assez courante en période hivernale et comparable au violent coup de vent du 28 octobre dernier.



Faits nouveaux :

Début de mise en vigilance pour le phénomène vent violent pour les nouveaux départements



Situation actuelle :

Une dépression 977 hPa est actuellement présente sur l'Atlantique (position 25 degrés ouest / 55 degrés nord). Premières rafales de l'ordre de 80km/h sur la pointe du Finistère



Evolution prévue :

Cette dépression va continuer à se creuser dans les heures qui viennent et venir se positionner au nord-ouest de l'Irlande.

En conséquence une perturbation active va venir circuler sur l'ouest de la Bretagne en début d'après-midi avant de concerner progressivement la Manche, l'Ille et Vilaine, le Calvados, l'Orne puis la Loire Atlantique et la Mayenne et peu après les départements de l'Eure et de la Seine Maritime.

A son passage le vent de sud à sud-ouest se renforce nettement et s'accompagne de rafales à 90/110 km/h dans les terres et 100 à 120 km/h sur le littoral (jusqu'à 140 km/h sur les côtes du Finistère, du Morbihan, des Côtes d' Armor et de la Manche). Les vents les plus forts sont prévus vers le milieu de nuit de lundi à mardi.

A noter aussi que les cumuls de pluies deviendront conséquents sur l'ouest de la Bretagne ( 20 à 40 millimètres en 24 heures, plus localement 50 millimètres).

D'autre part ce renforcement du vent a des répercussions sur l'état de la mer; les conditions (surélévation importante du niveau d'eau, très fortes vagues) vont s'amplifier lundi soir et perdurer jusqu'à mardi matin. Episode orange pour le Finistère et le Morbihan.