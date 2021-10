Animations : Caen se met à l'heure d'hiver

- Vendredi 20 et samedi 21 à partir de 17h30 : spectacle échassiers lumineux en parade place Saint-Sauveur.

- Samedi 21 : à 10h30, contes russes de Noël à la bibliothèque de Venoix. Tél. 02 14 37 29 86. A 14h30 : atelier cuisine, place de la République. Et à 16h : “le Noël de la petite marchande d’histoires en boîtes”, spectacle pour enfants, bibliothèque Venoix. 6€. A 15h ‘’Barouf Orchestra’’ musique de rue balkanique, place Saint-Sauveur, . Fête de Noël au quartier Saint-Paul, arrivée du Père Noël.

- Dimanche 22 : ‘’Sur les routes d’Asgard’’ (conte musical) au Musée de Normandie à 15h30.

- Lundi 23 :à 14h15, spectacle musical et projection de “L’apprenti Père Noël et le flocon magique”, au Lux. 10€. A 16h : contes de Noël à la bibliothèque Venoix. Et de 15h à 18h : Latin Street, musique de rue avec orchestre de six musiciens, place Saint-Sauveur.

- Mardi 24 : à Falaise, création d’une fresque collective autour de personnages costumés.

- Du 21 décembre au 5 janvier : ‘’Un Noël fantastique chez les Noé’’, exposition au parc des expositions, Caen. Jusqu’au 5 janvier : ‘’Petite histoire de la lumière’’, illuminations de l’Hôtel de ville dès 18h, toutes les 30 min.

- Dimanche 22 à 15h et 19h : déambulation du petit train. Départ Esplanade Senghor (Rives de l’Orne), place Bouchard et arrivée sur le parvis Saint-Sauveur.

- Vendredi 27 : à 14h15, spectacle musical et projection de Tante Hilda ! au Lux. 10€.

- Vendredi 27 et samedi 28 de 18h à 19h30 : visite de la ville illuminée, office de tourisme de Caen. 5,5€. Tél. 02 31 27 14 14.

- Lundi 30 à 10h15 et 14h15 : ciné-spectacle, concert interactif et projection de “La sorcière dans les airs” au Lux. 10€.

- Jeudi 2 janvier à 14h15 : ciné-spectacle, goûter et projection de La reine des Glaces au Lux. 10€.

- Vendredi 3 janvier à 10h : l’heure du Conte, Bibliothèque de Venoix. Gratuit. Tél. 02 14 37 29 86.

- Enfin, samedi 11 janvier, de 14h à 17h : Noël Russe (défilé et dégustations) ,place Jean Collin quartier Beaulieu. Tél. 02 14 37 31 00.