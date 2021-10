Sorties : que faire à Caen ce week-end ?

Nos idées d'animations pour tous....

- Une programmation enfants sur mesure au Lux :

Pendant les fêtes, le Lux fait découvrir le 7e Art à vos enfants. L’occasion de redécouvrir les classiques et d’apprécier les nouvelles techniques d’animation.

Pratique. Jusqu’au 5 janvier au Lux, Caen. 8/10€. Tél. 02 31 82 29 87 www.cinemalux.org.

- Le jour le plus court est de retour

Les courts-métrages sont à la fête en cette fin d’année : sélection de films, thématiques et projections en appartements sont au programme.

Pratique : samedi 21 décembre dans plusieurs lieux caennais. Infos : www.lapetitemarchandedefilms.org.

- Le marché des producteurs

Pour Noël, près de 30 producteurs biologiques et fermiers vous proposent une large gamme de produits : volailles, fromages, produits cidricoles, légumes…

Pratique : Samedi 21 décembre à 10h30 place St-Sauveur, Caen. Tél. 02 31 51 66 37 www.bio-normandie.org.

- Cirque : Caroline Marx fait illusion

Venez applaudir les acrobates, illusionnistes, humoristes réunis autour de nombreux animaux pour vous présenter leur grand cirque de Noël.

Pratique : samedi 21 et dimanche 22 décembre au Zénith. 15/23€. Tél. 08 91 67 00 17 www.zenith-caen.fr.

- En marionnettes et en ombres

La Crea de Mondeville présente “Mirko” : un spectacle visuel et musical, où marionnettes, danse et théâtre d’ombres s’entremêlent dans une atmosphère poétique.

Pratique : Dimanches 22 décembre et 5 janvier à 15h30, Crea de Mondeville. Réservation : 02 31 84 19 53.

- Une guinguette d’hiver

Avec la chorale des Gigolettes, le Chœur entier, le Bul Mazette et les Dénicheurs, l’Amavada vous assure un Noël-frites original et festif.

Pratique : Dimanche 22 décembre à 12h30 à la Fermeture Eclair. 5€. Tél. 02 31 83 20 35 www.amavada.com.

- Un conte musical !

Le musée de Normandie vous propose une pause, au cours de votre visite, pour partir à la découverte de la mythologie scandinave. Et en musique !

Pratique : du 22 décembre au 4 janvier, de 15h30 à 16h30 4€ + accès au musée. Tél. 02 31 30 47 60.

- Le cheval parade à Deauville

Quelques heures avant la nouvelle année, ne manquez pas le spectacle de rue inédit qui met le ‘‘Cheval Roi” et le surréalisme à l’honneur.

Pratique. Mardi 31 décembre à 17h30, place Yves Saint Laurent, Deauville. www.deauville.fr.