Noël en lumière à Luc sur mer

Vendredi, samedi et dimanche, Luc sur mer se pare de ses habits de Noël et vous convie à "Noël en lumière". Durant 3 jours, vous assiterez à l'illumination du parc de la Baleine et de la mairie.

Et pour cette 3ème éidtion, de nombreux spectacles sont au programme: échassiers lumineux, maquillage, sapins de Noêl qui marchent et distribuent des surprises, veneue du Père Noël, jonglage de feu...

Le programme complet est à télécharger ici:

Ecoutez Fabienne Curet, maire adjointe de Luc sur mer, nous parler de toutes ces animations: