De l'argent, des vêtements, des chèques-cadeaux : les cadeaux de Noël préférés des Français

Dernière ligne droite pour remplir la hotte du Père-Noël, même si 10% de consommateurs ont l'intention de faire leurs courses après le jour J pour réaliser des économies. Pour ceux en manque d'idée, l'argent (34%), les vêtements (27%) et les chèques-cadeaux (26%) s'avèrent être les meilleures solutions, puisque ce sont les cadeaux les plus souhaités. Pour leur part, ces dames préféreront déballer des produits cosmétiques ou un parfum (39%), tandis que les hommes espèrent recevoir un cadeau high-tech, et notamment une tablette (26%).

Dans tous les cas, il faudra éviter la cravate, pire cadeau selon 24% de répondants. A bannir aussi, les sous-vêtements ou les chaussettes (13%), les ustensiles de cuisine (10%). Le risque sera plus faible en optant pour un cadeau culturel tels qu'un DVD, un CD, un livre, ou un bon d'achat; seuls 2% des Français n'en désirent pas.

Au pire, ceux qui seront déçus pourraient donner leur cadeau à quelqu'un (12%), le revendre sur Internet (7%), ou l'offrir à leur tour (7%). A noter que 2% de Français ont déjà jeté un présent qui ne leur plaisait pas.

Cette étude a été réalisée du 2 au 4 décembre 2013 par l'institut LH2 auprès d'un échantillon de 1.011 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.