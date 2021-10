Coutances fête Noël

La ville de Coutances et l'UCAC (l'Union des Commerçants) organisent de nombreuses animations pendant les fêtes de fin d'année. Animations et spectacles de rues, marché de Noël, dégustations, embrasement de l'hôtel de ville, lectures et contes de Noël, ciné-club et ciné-goûter pour les enfants, ...



Ecoutez, Yannick Dalmont, président de l'Union des Commerçants de Coutances (UCAC).

