Alençon inaugure le "Parvis des Portes de Bretagne"

Il s'agit de cette grande esplanade de 18.000 m2, située devant le parc expo Anova et La Luciole. Sa superficie permet d'y accueillir quelques 5200 personnes, les soirs de grands concerts à Anova, comme le 25 janvier prochain pour le Tendance Live de Tendance Ouest.

L'esplanade avec ses enrobés gris et noir et ses pelouses inclinées, marque l'entrée de de la ville. Elle a été conçue par Diala Haddad qui est également l'auteure du centre d'interprétation du cimetière américain de Colleville-sur-Mer, ou encore des aéroports de Tripoli en Libye et de Doha au Qatar !