A Vire, Noël pour Tous a besoin de bénévoles

Et si vous viviez autrement la nuit de Noël ? L'association Noël pour tous recherche des bénévoles à Vire. L'an dernier plus de 400 convives, personnes seules ou familles en difficulté, ont partagé un moment chaleureux et convivial, autour d'un dîner de fête.

Pour son réveillon 2013, l'association recherche des bénévoles pour différentes missions : cuisine, service, décoration, animation de l'espace enfants…. Les personnes qui souhaitent rejoindre l'équipe de bénévoles peuvent contacter Perrine Binet au 06 75 75 10 45.