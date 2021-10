Ce label est accordé aux collectivités qui possèdent un patrimoine remarquable et agissent pour le valoriser. Caen en obtenant cette distinction rejoint les 179 villes ou pays d'art et d'histoire en France qui en bénéficient et forment un réseau actif sur tout le territoire.

Avec ce label, la Ville de Caen espère attirer de nombreux touristes français et étrangers.