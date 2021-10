Gagnez vos places assises pour le concert gratuit d'Alençon

La radio Tendance Ouest présente pour la première fois à Alençon le Tendance Live Anova avec avec Ycare, Saint-Michel, Noa Moon, Dj Assad, Elephant, Mickaël Miro, As Animals, Maude, le Trottoir d'en face, Da Silva ou encore Muttonheads, le samedi 25 janvier 2014 à 20h00.

Gagnez vos places assises

Vous pouvez remporter vos places assises en tribune ou en gradin (dans la limite des stocks disponibles) en jouant par SMS. Composez le mot clé CONCERT et envoyez le au 7 11 12 (50 centimes + prix d'un sms).

Double avantage

Le concert est gratuit et ouvert à tous, mais en jouant par SMS et en gagnant vos 2 places dès maintenant, vous êtes sûr de pouvoir rentrer et d'avoir 2 places assises (toutes les places assises sont mises en jeu) en gradin ou en tribune pour assister au concert Tendance Live Anova.

Les places debout (fosse) seront disponibles gratuitement à l'Office du Tourisme du Pays d'Alençon à partir du lundi 30 décembre (limite de 2 places par personnes).

Des places debout gratuites (dans la limite des stocks disponibles) seront conservées pour être disponibles aux guichets le soir du concert.