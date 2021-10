Bonnes tables à Caen : Le Pressoir d’Ivan Vautier, une découverte culinaire

Le bâtiment aux courbes modernes arbore fièrement les cinq étoiles de l’hôtel. A peine le temps de m’interroger davantage que l’on me débarrasse de mon manteau et que l’on m’invite à prendre place face à la terrasse. La salle, aux tons foncés, est chaleureuse et Les tables sont bien espacées.

Farandole de surprises

A midi, j’opte pour la simplicité, avec un “menu express” (29€) servi sans délai, mais qui compte toute la finesse et l’originalité que l’on attend d’un tel établissement. A côté d’une carte de mets aux noms poétiques, il est impossible de faire l’impasse sur sa soeur, qui énumère des dizaines de référence de vins aux accents charmeurs. Mon entrée se compose d’une farandole de petites surprises : une cuillère de thon rouge où l’acide des agrumes se mêle au piquant d’origine inconnue, une mousseline de parmesan, une glace aux cèpes... Que de découvertes à chaque bouchée! Pas encore remis, je me plonge dans mon confit de joue de bœuf en croûte de sésame, moins stupéfiant mais où le détail fait toute la différence. Au moment de conclure mon repas d’une mousseline au chocolat, force est de constater : je suis rassasié et ravi.



Le Pressoir, menus de 29 à 92€. 3 avenue Henry Chéron, à Caen. Tél. 02 31 73 32 71.