J-1 pour le Tendance Live

Dimanche 20 juin 2010 : depuis 7h00 les équipes de CONTACT et LOCATECH mettent enplace la scène et les structures du Tendance Live Show. J-1, la tension monte, le son aussi... Découvrez en exculivité le nouveau site et les nouvelles implantations pour le 28ème anniversaire de Tendance Ouest.