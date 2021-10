Sortir en région : mercredi 18 décembre

CALVADOS

A partir de vendredi et durant 3 jours, Luc sur mer accueille Noël en lumière ! RDV dès vendredi 17h pour profiter de ces animations gratuites parc de la baleine à Luc sur mer.



Les jeunes licenciés dans un club de tennis peuvent participer aujourd'hui mercredi à un tournoi spécialement organisé pour eux par le club USM Vire. Il faut avoir entre 7 ans à 18 ans. Inscription gratuite. Environ 160 jeunes attendus pour le tournoi, répartis

en plusieurs catégories. C'est de 9h à 17h30. Il y aura une remise de lots et un goûter à la fin du tournoi.



Cet après-midi de mercredi, toujours à Vire, venez voir le spectacle de danse « le voyage extensible d'evea », créé pour les petits. Comme tous les enfants, Évea s’invente des jeux à partir de trois fois rien.Un espace se forme ou se déforme, un monde élastique se crée. Des objets s’étirent ou rebondissent. Deux personnages abordent avec humour cet univers extensible qui les mènent de surprises en émotions, de contorsions en distorsions, de sauts en suspensions. A voir à partir de 4 ans. Durée de 35 minutes. C'est à 18h au préau à Vire.

MANCHE

Cet après-midi de mercredi, la Médiathèque Louise Read de Saint-Sauveur-le-Vicomte vous propose des contes et chants de Noël. En plus de cette ambiance festive, les enfants pourront même voir le Père Noël ! RDV dès 15h.



A Cérences aussi, les enfants pourront profiter de l'Heure du conte à la médiathèque . Pour les enfants de 3 à 10 ans inscrits ou non à la médiathèque. Présence du père Noël également. C'est Gratuit. Durée : 45 min. C'est à 15h mercredi.



A Saint Hilaire du Harcouet, il y a une Exposition sur "Les Marionnettes du Monde" qui a débuté ce lundi. C’est jusqu'à la fin du mois à la Verrière de 14h à 18h. Tarif : 3€ . Un atelier de manipulation et construction de marionnettes sera donné lundi prochain. Réservation possible dès à présent au 02 33 79 36 46 .

ORNE

Ce week-end, RDV à Bagnoles de l'Orne pour profiter du marché de Noël et des animations proposées par l'union des commerçants. Noël, c'est aussi en ce moment chez vos commerçants pour participer à la tombola et gagner par exemple une TV led, un ordinateur portable ou encore un ipad.



Cet après-midi de mercredi, à la Médiathèque Intercommunale au Theil sur Huisne, les bibliothécaires invitent les jeunes lecteurs à venir découvrir des histoires de Noël. Plusieurs contes leur seront lus. C'est à partir de 3 ans et c'est gratuit. RDV dès 16h.



Un concert pour les enfants est proposé cette après-midi de mercredi à La Luciole. « ZEBRE A TROIS » se compose en fait de quatre musiciens. Un épouvantail cerné par les voitures, une scie en grève, un loup qui ne vaut pas un clou, un petit Paul qui philosophe sur les activités du Père Noël au Sahel ou encore un zèbre qui rêve d’un reflet en couleur... Composé de chansons originales et de trois reprises, Brassens, Sanseverino et Anne Sylvestre, ZEBRE A TROIS se déguste et nous émeut par ses histoires où chaque mot sonne juste et reflète une tendre poésie non dénuée d’humour. C'est à 17h. Entrée à 8€.