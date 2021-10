Neige et verglas : Hérouville distribue du sel

Sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une carte d’identité, 10 kilos de sel seront remis par foyer, jeudi 19 décembre entre 10h et 12h et de 14h à 16h. "Chaque habitant, propriétaire ou locataire de son logement, situé sur une voie publique ou privée, est responsable de son pas de porte", rappelle François Gautier, maire-adjoint en charge du cadre de vie et des travaux. "Pour un usage des plus efficaces, le sel doit être déposé et étalé après dégagement de la neige".

Pratique. Rdv aux ateliers municipaux de la Corderie : 1816 rue des sources. Attention, les Hérouvillais désireux d'obtenir du sel doivent venir avec un contenant.