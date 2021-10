Rouen : voiture-bélier contre un garage, le plus jeune avait 13 ans !

Ils étaient cinq, dont deux mineurs de 15 ans et un gamin de 13 ans, à escalader au petit matin le portail d'un garage de l'avenue du 14 juillet. Leur plan était précis : une fois à l'intérieur, les petits délinquants ont mis en marche une Citrën C2 et l'ont utilisée pour arracher le portail. Puis ils ont forcé le volet roulant. Pas de chance pour eux, ils ont été repérés avant de pouvoir s'emparer de quoi que ce soit. La police est arrivée, les cinq individus ont pris la fuite. Mais quatre d'entre eux se sont faits pincer. Ils ont été placés en garde à vue. Le cinquième, peut-être plus malin que les autres, est en fuite.