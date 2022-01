La ligne TGV Basse-Normandie-Roissy-Dijon semble séduire. Mise en service le 5 juillet, elle enregistre de bons taux de fréquentation avec en moyenne 95 voyageurs par jour et par train en juillet et 105 voyageurs par jour et par train en août, soit un total sur les deux mois 1 700 voyageurs !

