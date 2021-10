Déménagement du marché à Vire

Comme prévu, le marché du vendredi matin à Vire retrouve dès aujourd'hui son emplacement originel, place National, rue Chaussée et rue Saulnerie... un an après son déménagement provisoire sur la place du Champ-de-Foire pour cause de travaux. 90% des marchands vont donc retrouver leur ancien emplacement.

Ce déménagement ne fera pas augmenter le prix des places. La prochaine augmentation n'aura lieu qu'au 1er janvier prochain.

On a demandé à Philippe Dujarrier, l'un des trois placiers du marché, si les commerçants étaient contents de retrouver leur emplacement initial.