Vos idées de sorties du week-end du 14 et 15 décembre

MANCHE



Dimanche après-midi, le père noël arrive à Coutances avec une grande parade ! Accompagné sur son traineau par Miss Normandie, il sera accompagné de la brigade des jouets, un spectacle déambulatoire onirique et lumineux avec la musique des cigales do brazil. Rendez-vous dès 16h30 en centre ville.



Dernier match de l'année pour l'US Avranches, et pas des moindres ! C'est le derby entre Cherbourg et Avranches au stade Maurice Postaire de Cherbourg ce samedi à 19h30. Je vous rappelle que l'US Avranches affrontera Lens pour les 32èmes de finale de la coupe de France lors du premier week-end de 2014.



L'union des commerçants, Saint-Lô Commerces, organise de nombreuses animations pendant la période des fêtes. Ce samedi venez vibrer au rythme d'une batucada brésilienne, il y aura également des danseurs de capoeira et des échassiers. Déambulation dans les rues de Saint-Lô de 14h à 18h. Dimanche, vous pourrez assister à un spectacle de feu sur l'esplanade au pied des remparts de la ville, rendez-vous à 17h. Le programme complet des animations à retrouver sur tendanceouest.com



CALVADOS



Dimanche, Vire Avenir vous propose une après-midi placée sous le signe de Noël avec la grande parade musicale et de nombreuses animations dans le centre ville. Rendez-vous dès 15h place Sainte Anne pour le départ de la parade à Vire.



La paroisse Saint François de Salles à Caen vous propose d'assister à plusieurs représentations de crêche vivante ce samedi. Elle retrace l’annonciation et la Nativité, avec beaucoup d'acteurs, figurants, et animaux. Les représentations gratuites seront données à 16h, 17h et à 18h, place Bouchard, rue Saint-Pierre, dans le centre-ville.



L'association des parents d'élèves du rpi des deux écoles de Saint Manvieu Bocage et du Mesnil Clinchamps organise son traditionnel marché de Noël qui a lieu ce dimanche de 14h à 17h avec la venue du Père Noël vers les 15h30 pour la joie des enfants. C'est un marché avec des exposants de diverses activitées, vente de crepes, gateaux, boisson et bien évidement son vin chaud si particulierement apprecié, à consommer avec modération.



ORNE



Ce dimanche c'est le championnat de Normandie de cyclo Cross à Bagnoles de l'Orne. Rendez-vous à partir de 10h pour les premiers départs.



La maison du Parc à Nocé propose un marché artisanal ainsi que des animations et spectacles pour les enfants ce samedi de 15h à 19h. Noël sera au centre de ces animations gratuites.



Le centre aquatique d'Argentan vous propose dimanche matin de vous initier à la plongée en bouteilles avec des baptêmes. Ils sont accessibles à tous dès 8 ans. L'entrée au tarif piscine habituel, ce sera entre 10h et 12h.



L'asso la Classe à St Hilaire sur Risle organise un concert ce samedi soir. Kévin Doublé & Eric'C proposent un voyage au coeur du blues rural et urbain en interpretant avec feeling un repertoire traditionnel riche et chaleureux. C'est à 21h, l'entrée est de 10€ avec une boisson, tarif réduit 5e et c'est gratuit pour les moins de 17 ans.