La CCI aide les entreprises innovantes

La Chambre de Commerce et d’Industrie centre et sud Manche fournit gratuitement une assistance générale à toutes les entreprises souhaitant mettre en ½uvre un projet de développement.

Au c½ur d’un réseau de partenaires nationaux et régionaux (réseaux CCI, Laboratoires techniques, OSEO, ARIST, CRITT, RDT-Basse Normandie, écoles d’ingénieur et de management…) la CCI propose un accompagnement permettant de faire émerger des projets de développement qui sommeillent au sein des entreprises.



Quelque soit le secteur d'activité il est possible de bénéficier d’un accompagnement individuel assurant :



- Un conseil permanent sur la démarche d'innovation ;

- Une veille sur les aides financières à l'innovation et un conseil sur le montage de dossiers ;

- Une recherche de compétences techniques les mieux adaptées (centres techniques, laboratoires...) ;

- Un suivi du projet jusqu'à sa mise en ½uvre effective.



Pour plus d'informations vous pouvez vous rendrez sur le site de la CCI centre et sud Manche