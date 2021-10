Rouen : 9 000 colis de Noël distribués aux seniors

Mise en place depuis 2009, la distribution d'un colis de Noël à tous les habitants de plus de 70 ans de Rouen (90% de cette tranche d'âge est concernée en réalité, soit 9.000 personnes) sera effectuée du 16 au 20 décembre. Ce colis "gastronomique", composé d'une entrée, d'un plat et d'un dessert avec boisson, est à retirer à l'Hôtel de Ville, à la MJC Rive Gauche et au Centre André-Malraux. Les seniors concernés doivent simplement se munir d'une pièce d'identité.