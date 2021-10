Il veut conquérir la Normandie avec son fanion rouge et or

Christophe Lecouvey, 31 ans, ne trouvait pas de travail mais avait une idée : créer des désodorisants de voiture aux couleurs de la Normandie... Ce Cherbourgeois a mené à bien son projet, et commercialise depuis deux semaines un écusson rouge et or, avec les deux léopards normands.

"J'ai eu l'idée il y a plusieurs années, lorsque j'ai souhaité remplacer mon désodorisant voiture qui était aux couleurs du drapeau breton... Mais je n'avais pas réussi à en trouver un aux couleurs de la Normandie !", raconte-t-il. Christophe a d'abord conçu un fanion sur son ordinateur, puis l'idée à pris forme, il est allé démarcher les banques, les constructeurs et les revendeurs potentiels. "J'ai des casquettes différentes, c'est enrichissant. Je vais démarcher les garages, et j'aimerais aussi proposer mon fanion aux sites touristiques, qu'il soit connu dans les 5 départements de la Normandie réunifiée."

30 000 exemplaires

Sur son fanion, pas de figure humoristique à la Heula, ici c'est le drapeau rouge et jaune qui est à l'honneur. "C'est le côté traditionnel qui me plaît. En revanche, ce n'est pas du chauvinisme, moi-même j'aime pouvoir rapporter un souvenir de la région où je suis allé en vacances." 30 000 exemplaires ont été fabriqués pour le moment. Vous pouvez déjà trouver ces écussons Normands sur l'agglomération de Cherbourg, chez certains garagistes ou à l'office de tourisme.

BONUS AUDIO : écoutez Christophe Lecouvey, créateur du fanion odorant