Pont Mathilde à Rouen : première phase du chantier réussie, la seconde va débuter

Les automobilistes qui se déplacent dans Rouen ne sont pas au bout de leur peine. Mais les travaux progressent dans les délais fixés sur le chantier du Pont Mathilde.

La première opération très visible de sa réparation a été parfaitement menée ce mercredi. Il s'agissait du découpage et de la dépose au pied du pont, sur lle quai bas rive gauche, d'une "pièce" métallique rectangulaire de 35 tonnes, la plus touchée par l'incendie du pont le 29 octobre 2012 . Après rénovation, elle sera réutilisée pour former par la suite une portion de la future bretelle d'accès au pont.

Fin janvier suivra la phase la plus impressionnante, à savoir la dépose de la travée de 115 mètres de long endommagée par les flammes en octobre 2012. Celle-ci sera embarquée sur une barge puis transportée sur le fleuve vers un immense hangar où elle sera remise à neuf.