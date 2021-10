Les championnats de France de char à voile dans le Bessin

Plus de 43 clubs et 250 pilotes sont attendus pour l'occasion sur trois sites : la ferme de Sully et les plages de Colleville sur mer d'Asnelles. 'Les plages du Calvados sont relativement riches en relief, ce qui crée encore plus de beauté lorsque les chars passent dans des flaques d'eau”, souligne Laurent Guérin Villeaubreil, président de Bessin Chars à Voile.

Pratique. http://www.bessincharavoile.com/



