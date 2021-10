Sortir en région : jeudi 12 décembre

CALVADOS

Jusqu'au 24 décembre la ville de Bayeux fête noël. L'association des commerçants Espace action s'est encore mobilisé pour vous en mettre plein la vue cette année. Vous pouvez également gagner jusqu'à 13 000 lots et notez que les magasins de Bayeux seront ouverts les dimanches 15 et 22 décembre.





Le grand Keziah Jones est en concert ce jeudi soir au Cargö à Caen ! Bluesman cosmopolite, à la frontière de la soul et du funk, il fera son grand retour sur la scène de Musiques Actuelles de Caen à 20h30. Places entre 21 et 28€.





A partir de vendredi et jusqu'au 22 décembre, les métiers d'art seront à l'honneur à Caen. Vous pourrez admirer leur travail dans leurs domaines respectifs comme les bijoux, les créations de mode, la céramique ou les luminaires insolites. C'est à l'église Saint Sépulcre et c'est gratuit.

MANCHE

Pour les cadeaux de Noël, pensez aux chèques cadeau du théâtre de Coutances ! Vous pouvez acheter vos chèques cadeaux dès maintenant sur internet ou aux Unelles à Coutances. (Billeteries fermées du 21 décembre au 6 janvier).







Jeudi et vendredi, à 15h, venez vivre en direct avec les animateurs du planétarium Ludiver la magie d'une nuit étoilée au planétarium : "le ciel du soir dans la Hague et le Cotentin".

Constellations, étoiles filantes, galaxies... n'auront plus de secrets pour vous. 7,75€pour les adultes et 5,6€ pour les enfants.





Dès vendredi et jusqu'à dimanche, place au salon des vins et de la gastronomie de Cherbourg. Dans la grande halle de la cité de la mer, vous pourrez voir les exposants vous présenter leurs produits du terroir de nombreuses régions et les vins qui pourront accompagner tous ces mets. L'idéal pour trouver de bons produits pour vos repas de fêtes. C'est vendredi de 17h à 21h et ce week-end de 10h à 19h.

ORNE

Organisé par le Comité d'organisation de la foire aux dindes, en collaboration avec les services de la ville de Sées, ce week-end promet de nombreuses animations. Vous pourrez acheter votre dinde de Noël, participer aux 10 km de Sées mais également découvrir le marché de Noël .Plus d'infos sur www.ville-sees.fr







Ce jeudi soir diffusion d ' « un repas presque normand » à Tourouvre et demain à Verneuil sur Avre. Le film Un repas presque normand de la compagnie Dilune, qui s’appuie sur le thème du repas gastronomique français (inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco), a rassemblé les habitants du Perche et de l’Ouche en un temps d’échange et de partage.

Un repas presque normand, recueil de recettes filmé, est un témoignage de cette culture culinaire locale et des rencontres qui se sont créées autour d’elle.

Pour saliver RDV aux muséales de Tourouvre à 20h30 et vendredi même heure au cinéma Le trianon de Verneuil sur Avre.





Ce jeudi soir, Nolwenn Leroy est en concert au Parc Anova d'Alençon. Vous avez pu gagner vos places avec Tendance Ouest. Profitez d'un voyage musical avec les titres de son album « filles de l'eau » et de toutes ses autres chansons. Ca commence à 20h30.