Notre film coup de coeur de la semaine : All is lost

L’homme a bien tenté de réparer, mais, pris dans une grosse tempête, sans radio ni électricité, il est parti à la dérive, avant de mettre un canot de sauvetage à la mer, en espérant croiser la route d’un cargo. Un homme seul au milieu de l’océan se bat contre les éléments pour demeurer en vie. Un film avec un seul personnage et sans paroles. Tels étaient les paris de ce film à nul autre pareil. Il fallait tout le talent de J. C. Chandor et, surtout, celui de Robert Redford, pour rendre palpitante cette lutte pour la survie. Après “Margin Call”, son film remarquable sur la crise financière, dont les dialogues abondants et brillants faisaient tout l’intérêt, le cinéaste a changé radicalement de style avec ce film fascinant, au sujet minimaliste.

Et pourtant, cela fonctionne parfaitement, car, grâce à la présence de Robert Redford et à une mise en scène impressionnante de simplicité, on suit, pas à pas, les efforts du héros pour se tirer d’affaires. Sans jamais paniquer ni se plaindre, celui-ci invente des astuces, utilise toutes les ressources de son imagination et des objets présents sur son bateau pour réparer et s’en sortir. Et la scène finale, magnifique, peut être interprétée de manière réaliste, mais aussi de manière symbolique, en introduisant, au moment ultime, une dimension transcendantale.

Drame américain de J. C. Chandor, avec Robert Redford (l’homme) (1 h 46)