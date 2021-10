100 dentellières à Caen

Plus d'une centaine d'entre elles se retrouveront au Château de Caen et à la salle de l'église Saint Georges pour des démonstrations de dentelle, au fuseau et à l'aiguille. L'initiative est née de l'association 'Dentelle et blonde”, née il y a douze ans et connaissant depuis une renommée internationnale. Car la 'blonde de Caen” est une des dentelles les plus réputées. Michel Bouvot, le président de l'association, a donc voulu 'la remettre à l'honneur” en proposant également des initiations à l'art de la dentelle et, pour s'amuser, un concours de vitesse de dentelle au fuseau ! Placée sous le signe du plaisir des yeux, la journée sera également l'occasion d'admirer des danses de la Renaissance et du XVIIIe siècle par le groupe 'Ballade des Courtisanes”. Pratique : inscriptions et renseignements, contacter Michel Bouvot, tél. 02 31 79 23 07



