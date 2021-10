Cueillez donc vos fruits !

L'activité de cueillette de fruits et légumes se développe, et ravit aussi bien les producteurs que les consommateurs. Après le développement des paniers de produits bio variés livrés aux particuliers, la nouvelle mode est à la cueillette.



“Enormément de monde”

Les produits sont toujours de saison, et le conseil avisé du producteur souvent présent sur place, est un “plus” conséquent. “Vos fraises, vous voulez des gariguettes ou des rondes ? Les darcelettes sont meilleures pour les confitures.”

Bien sûr, l'ambiance donne aussi une bonne raison de se déplacer. Ca sent bon, on prend l'air et la bonne humeur est de rigueur. Madeleine vient ici depuis cinq ans, elle connaît les meilleurs moments pour cueillir. “Le mercredi, c'est un peu la bagarre entre les enfants. Ils sautent dans tous les sens”. Ils s'amusent, mais apprennent en même temps : pour les plus jeunes, la sortie en famille en plein air est un véritable outil pédagogique. “Il y a une très grosse demande en fraises à cette époque. Juin est un des temps forts. Mais selon la saison, on propose aussi des pommes, des poires, des framboises ou des groseilles. Le bouche-à-oreille marche vraiment bien”, explique Jacky Lemaire, directeur technique au verger de la Crête de Fontenay-le-Marmion.

A la cueillette de Cagny et à la cueillette du Grand Parc de Coulombs aussi, le self-service a le vent en poupe. On y propose en ce moment rhubarbe, salade, radis, persil, échalote... Des produits frais à portée de bottes.





