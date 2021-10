Gohel avant Brest : "une victoire peut relancer la machine"

L'AS Cherbourg (CFA) a tiré le gros poisson de ce 8e tour de la Coupe de France de football... Les Bleus affrontent ce samedi 7 décembre le Stade Brestois, formation de Ligue 2. Les deux équipes sont dans une mauvaise phase en championnat (Cherbourg 14e dans la zone de relégation, Brest 16e), la rencontre n'est donc pas perdue d'avance pour l'ASC.

Tendance Ouest : Est-ce que l'on se prépare différemment avant de recevoir une ligue 2 ?

Gérard Gohel : Sans doute dans la tête des joueurs, il y a une motivation particulière car c'est la coupe de France et que l'on rencontre un adversaire supérieur, donc il y a un espoir de faire quelque chose d'intéressant. Mais la préparation physique est la même que d'habitude.

On peut dire que c'est une fête, tout de même ?

C'est forcement quelque chose qui va marquer, d'abord car il y aura un peu plus de monde que d'habitude au stade, ensuite car ce match est qualificatif pour les 32e de finales (entrée en lice des équipe de ligue 1). Si l'on est battus il faudra que ce soit avec les honneurs, si l'on se qualifie, ce sera le double jackpot !

Cela vous ferait plaisir, en tant que président, qu'il y ait du monde dans les tribunes ?

C'est tout à fait particulier car nous jouons un samedi à 18h. Bien sûr, la coupe et la réception de Brest devrait intéresser un certain nombre de gens, habituellement pour ce genre d'affiche il y a entre 2000 et 3000 personnes, parfois plus. Maintenant, je reste toujours prudent en la matière, nous verrons bien ce soir.

Cherbourg est dans une mauvaise passe, notamment après la défaite du week-end dernier (5-1 contre Fontenay). Mais Brest est également en bas de tableau en championnat. Il y a peut être quelque chose à gagner ?

De toute façon les Brestois, dans leur tête, ne doivent pas être beaucoup mieux psychologiquement que les Cherbourgeois, si j'en juge par leurs résultats puisqu'ils viennent d'enchaîner plusieurs défaites consécutives dans leur championnat.

Certes nous avons pris 5 buts la semaine dernière dans des conditions très particulières, sans notre gardien titulaire. Mais je pense que c'est anecdotique, l'équipe était sur de bons rails et je pense que nous avons de bonnes chances de rectifier le tir assez rapidement au niveau sportif.

Si victoire il y a, cela pourrait relancer l'ASC ?

Une victoire peut relancer la machine, mais je crois que le principal c'est de faire un très bon match et de faire honneur aux couleurs, je ne doute pas qu'ils vont y mettre toute leur énergie.

Avez-vous donné des consignes particulières à Denis Goavec pour qu'il ne soit pas trop pro-Brestois ce soir (ndlr, le coach cherbourgeois est un ancien joueur et entraîneur du SB29) ?

(rires) Je n'ai aucune crainte à ce sujet ! Il a beau etre breton et fier de l'être, je crois qu'il aurait bien envie de démontrer qu'il peut coacher l'équipe cherbourgeoise et la faire gagner !

Plusieurs joueurs de Brest sont déjà passés par Cherbourg il y a quelques années, est-ce-que vous les connaissez ?

Il y a Alexis Thébaux et Bruno Grougi... Je sais que Bruno est toujours très attentif, il m'avait confié avoir beaucoup apprécié son passage à Cherbourg.

Mais vous savez, il y a beaucoup de joueurs de ligue 1, ligue 2 et même à l'étranger qui sont passés par Cherbourg, et on pourrait faire une belle équipe ! Il y Papiss Cissé, titulaire en premiere league à Newcastle, Thomas Heurtaux en Italie, Julien Feret l'un des meilleurs joueurs du Stade Rennais, Youssef Adnane à Tours... Il y a vraiment de la qualité dans tous les jouerus passés par Cherbourg, qui y ont fait une bonne formation.

C'est une fierté pour vous de les voir à ce niveau ?

Tout à fait, et je sais qu'ils sont contents de revenir en contact avec nous car ils savent qu'à un moment donné, ils nous en rendu service, mais nous leur avons rendu service aussi.